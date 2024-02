Topmodel Naomi Campbell bei London Fashion Week am Laufsteg

Das britische Topmodel Naomi Campbell hat auf der London Fashion Week die Modemarke Burberry auf dem Laufsteg präsentiert. Die 53-Jährige zeigte sich am Montagabend in einem schimmernden, bronzefarbenen, trägerlosen Säulenkleid. Unter den prominenten Zuschauern in der ersten Reihe waren “Saltburn”-Darsteller Barry Keoghan und “The Crown”-Schauspielerin Olivia Colman, wie die Zeitung “Independent” berichtete.

Die Modenschau war ansonsten vom rauen britischen Wetter inspiriert. Models trugen zweireihige Mäntel, die bis zum Hals zugeknöpft waren. Zu sehen waren auch übergroße Mäntel in Militärgrün und -braun, gepaart mit passenden Hosen mit weitem Bein. Der begleitende gefühlige Soundtrack mit Songs von Amy Winehouse wurde vermischt mit einer Frauenstimme, die sagte: “Ich liebe London … der Geruch von London, wenn es regnet.”