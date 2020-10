Tote Hosen und andere coverten neuen Ärzte-Song

Titel "We Are The Romance"

Mit einem improvisierten Video haben Musiker nicht nur namhafter deutscher Bands den jüngsten Song “True Romance” der Berliner Punk-Band Die Ärzte für eine launige Version gecovert. Unter dem Titel “We Are The Romance” wurde das Video am Freitag veröffentlicht. Die Künstler sind dabei zu sehen beim Baden, auf einer Achterbahn, im Auto und Studio, in einer Bar oder auch von Gänsen umgeben.

Zu den Mitwirkenden zählen Adam Angst, Alligatoah, Antilopen Gang, Beatsteaks, Bonaparte, Carolin Kebekus, Celina Bostic, Christian Steiffen, Corvus Corax/BerlinskiBeat, Deichkind, Die Kassierer, Die Toten Hosen, Donots, DŸSE, Eisenpimmel, Erik Cohen, Ferris MC, Fettes Brot, H.P. Baxxter, K.I.Z, Knorkator, Kraftklub, Linda Zervakis, Martin Sonneborn, Oliver Kalkofe, Roland Kaiser, Rummelsnuff, Schrottgrenze, SDP, Stefanie Sargnagel, Swiss & die Andern, Terrorgruppe, Tocotronic und ZSK.

Die Ärzte bedankten sich unter Verweis auf einen Gag von Fettes Brot als “Die Erbse” bei “all den großartigen Menschen”, die Talent und Enthusiasmus geteilt hätten. “Ohne Euren Zauber wäre die Welt ein großes Stück grauer!”, schrieben Bela B (57), Farin Urlaub (56) und Rodrigo Gonzalez (52).