Trauerfeier für Prinz Philip im Frühjahr geplant

Rund ein Jahr nach dem Tod von Prinz Philip soll dem Ehemann von Königin Elizabeth II. im Frühjahr mit einer offiziellen Trauerfeier gedacht werden. Die Zeremonie werde auf Wunsch der Monarchin in der Westminister Abbey in London stattfinden, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag mit. Ein konkretes Datum wurde nicht genannt. Philip war am 9. April mit 99 Jahren gestorben, wegen strenger Corona-Auflagen wurde er nur im engsten Familienkreis beigesetzt.

Die Bilder der trauernden und wegen Corona allein auf einer Bank in der St.-George-Kapelle von Schloss Windsor sitzenden Königin hatten im April Menschen in der ganzen Welt gerührt. Philip und Elizabeth waren 73 Jahre lang verheiratet. Bei den Feierlichkeiten zu ihrer Goldenen Hochzeit im Jahr 1997 sagte die Königin, Philip sei “meine Stärke und mein Halt”.