“Traum-Team”: Angelina Jolie und Halle Berry in Action-Streifen

Die Oscar-Preisträgerinnen Angelina Jolie (47, “Durchgeknallt”) und Halle Berry (56, “Monster’s Ball”) drehen ihren ersten gemeinsamen Film. Das Studio Warner Bros. konnte die beiden Stars für den Action-Streifen “Maude v Maude” gewinnen, wie das Branchenportal “Deadline.com” berichtete. Sie sei total begeistert, Teil von diesem “Traum-Team” zu sein, schrieb die neuseeländische Regisseurin Roseanne Liang (“Shadow in the Cloud”) am Mittwoch auf Instagram.

Sie könne sich kein “cooleres” Projekt in Zusammenarbeit mit diesen beiden Schauspielerinnen vorstellen. Auch Berry zeigte sich in einer Instagram-Story begeistert.

Jolie und Berry seien auch als Produzentinnen an Bord, hieß es in US-Medienberichten. Insider beschrieben den Film laut “Deadline.com” als einen Agenten-Thriller im Stil von Reihen wie “James Bond” und “Bourne”. Berry spielte zuletzt in Roland Emmerichs Science-Fiction-Abenteuer “Moonfall” mit. Jolie war 2021 in dem Marvel-Blockbuster “Eternals” in der Rolle der Kämpferin Thena zu sehen.