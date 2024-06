Trooping the Colour: Geburtstagsparade von King Charles III.

Von: APA/dpa

Mit Tausenden Soldaten in Paradeuniform und Bärenfellmützen feiert Großbritannien am Samstag (11.00 Uhr MESZ) den Geburtstag von König Charles III. Wegen seiner Krebserkrankung wird der Monarch anders als im Vorjahr die prunkvolle Parade “Trooping the Colour” aber nicht auf dem Pferd abnehmen. Der 75-Jährige legt die kurze Strecke vom Buckingham-Palast zum Paradeplatz in einer Kutsche zurück.

Der Name “Trooping the Colour” bezieht sich auf das Präsentieren der auch als “colour” bezeichneten Fahnen der teilnehmenden Regimenter. Die Zeremonie entstand vermutlich zur Regierungszeit von König Charles II. (1660 – 1685). 1748 wurde festgelegt, dass mit der Parade der offizielle Geburtstag des Königs gefeiert wird. Grund ist vor allem, dass beim Termin im Juni in der Regel besseres Wetter herrscht. Charles III. ist bereits am 14. November 75 Jahre alt geworden.

Geprägt wird die Veranstaltung von den Fußsoldaten der königlichen Leibgarde mit ihren roten Paradeuniformen und Bärenfellmützen, die auf dem Exerzierplatz am König vorbeimarschieren. Abschluss und Höhepunkt ist stets der Überflug von Militärflugzeugen und Hubschraubern der Royal Air Force über den Buckingham-Palast, während die Königsfamilie auf dem Balkon steht.

Ein Höhepunkt für royale Fans dürfte auch die überraschende Teilnahme von Charles’ Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) sein: Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41) hatte vor einigen Monaten ebenfalls eine Krebserkrankung öffentlich gemacht und wurde seitdem nicht öffentlich gesehen. Am Freitagabend teilte sie dann in einer persönlichen Nachricht mit: “Ich freue mich darauf, dieses Wochenende mit meiner Familie an der Geburtstagsparade des Königs teilzunehmen und hoffe, im Sommer an einigen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können”.

Am Rande der Veranstaltung wollen Mitglieder der Organisation Republic für die Abschaffung der Monarchie demonstrieren.