Tupac Shakur erhält posthum Hollywood-Stern

Der Rapper Tupac Shakur (1971-1996) soll posthum in Hollywood geehrt werden. Die 2.758. Sternenplakette mit seinem Namen auf dem berühmten “Walk of Fame” wird am 7. Juni präsentiert, teilten die Verleiher der Auszeichnungen am Mittwoch (Ortszeit) mit. Seine Schwester Sekyiwa “Set” Shakur soll den Stern enthüllen. Als Gastredner ist US-Regisseur Allen Hughes eingeladen, der eine Doku-Serie über Tupac Shakur und seine Mutter, die “Black Panther”-Aktivistin Afeni Shakur, drehte.

Tupac Shakur sei ein Rapper, Schauspieler, Aktivist, Dichter und Revolutionär gewesen, heißt es in der “Walk of Fame”-Mitteilung. Der Künstler sei noch Jahrzehnte nach seinem Tod Teil des Zeitgeistes. Shakur (“All Eyez on Me”) gehörte zu den erfolgreichsten Rappern der 90er Jahre. 2017 wurde der Musiker in die Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland (Ohio) aufgenommen.

Der in New York in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Hip-Hop-Star war zeitweise in Drogenhandel und andere Kriminalität verwickelt, er kam auch ins Gefängnis. Schon als Jugendlicher war er mit seiner Familie nach Kalifornien gezogen. Dort arbeitete er unter anderem mit dem für Gangsta-Rap bekannten Label Death Row Records.

Shakur wurde 1996 im Alter von 25 Jahren in Las Vegas auf offener Straße unter ungeklärten Umständen erschossen. Es gab damals Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Rappern der Ost- und Westküste.