TV-Saga “Ku’damm 56” feiert als Musical Premiere

Die ZDF-Saga “Ku’damm 56” kommt am Sonntag (17.00) in Berlin erstmals als Musical auf die Bühne. Die Drehbuchautorin Annette Hess entwickelte die Bühnenversion der Serie gemeinsam mit den Songschreibern Peter Plate und Ulf Leo Sommer (Rosenstolz, Sarah Connor, Max Raabe). In der Geschichte geht es um eine Tanzschule am Berliner Kurfürstendamm und die Frauen der Schöllack-Familie, um Emanzipation und Aufbruch, aber auch um die Enge der Nachkriegszeit.

Die Show im Stage Theater des Westens soll unter Corona-Auflagen stattfinden. Die Hauptrollen, den Part von Monika und Freddy, spielen Sandra Leitner (“Die fabelhafte Welt der Amélie – Das Musical”) und David Jakobs (“Der Glöckner von Notre Dame”).