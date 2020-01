TV-Weltraumkapitän Patrick Stewart ist großer Fan von Greta

Schauspieler Sir Patrick Stewart, der als TV- und Kino-Held Captain Picard im Weltraum für das Gute kämpft, hat im echten Leben große Sympathien für die Klimaschützerin Greta Thunberg. “Ich bin ein Riesen-Fan von ihr. Greta ist eine bemerkenswerte junge Frau. Bemerkenswert, dieser Mut, die Entschlossenheit, der Eigensinn und der Humor”, sagte der Brite.

“Wir erleben nach meinem Empfinden zurzeit dunkle Tage, aber ein Mensch wie dieser kann wie eine Kerze leuchten”, meinte Stewart über die junge Schwedin am Freitagabend anlässlich der deutschen Vorab-Premiere der neuen Streaming-Serie “Star Trek: Picard” in Berlin. “Und das Licht flackert wieder, wo wir schon dachten, es würde in all dem Morast endgültig ersticken.” Die Serie “Star Trek: Picard” startet am 24. Jänner auf Amazon Prime Video.