US-Hilfsorganisation weist Spende von Tekashi 6ix9ine zurück

Eine Hilfsorganisation hat eine größere Spende des erfolgreichen wie umstrittenen US-Rappers Tekashi 6ix9ine Medienberichten zufolge abgelehnt. Der 24-Jährige, dessen bürgerlicher Name Daniel Hernandez lautet, wollte 200.000 Dollar (etwa 184.000 Euro) der US-Organisation No Kid Hungry zukommen lassen, wie CNN berichtete.

“Als eine auf Kinder fokussierte Initiative ist es unser Grundsatz, Gelder von Spendern abzulehnen, deren Aktivitäten nicht im Einklang mit unserer Mission und unseren Werten stehen”, zitierte CNN aus einer Erklärung von No Kid Hungry. Der wegen Mitgliedschaft in einer Gang zu zwei Jahren Haft verurteilte Rapper kam dem CNN-Bericht zufolge im April vorzeitig aus dem Gefängnis, um die restliche Strafe zu Hause absitzen zu können. Demnach hatte sein Anwalt den Hausarrest mit dem Argument durchsetzen können, dass er an Asthma leide und anfällig für eine Coronavirus-Infektion sei.