US-Komiker Eric Andre mit Stand-Up-Special auf Netflix

Der US-Komiker Eric Andre bekommt seine erste eigene Netflix-Show. Das kündigte der 37-Jährige am Mittwoch in einem kurzen Video auf Instagram an. Nach eigenen Worten soll die Stand-Up-Sendung ab dem 23. Juni über den Streaming-Dienst erhältlich sein. Das Video des Komikers wurde tausendfach geliked.

Viele Fans zeigten sich erfreut. “Danke dafür”, schrieb eine Userin. “Kannst du es am 24. Juni machen, es ist mein Geburtstag”, scherzte ein anderer.

Bekannt wurde der Komiker mit seiner “The Eric Andre Show”, die seit 2012 auf dem US-Sender Adult Swim läuft und darauf abzielt, klassische Late-Night-Shows zu parodieren. Neben seinen Auftritten ist er seit 2015 auch in der Fernsehserie “Man Seeking Woman” zu sehen.