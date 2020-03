US-Komiker Kevin Hart wird erneut Vater

US-Schauspieler Kevin Hart (40) und Model Eniko Hart (35) bekommen ihr zweites gemeinsames Kind. “Baby #2”, schrieb die werdende Mutter am Dienstag auf Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem ihr Babybauch deutlich zu sehen ist. Sie könnten nicht dankbarer sein, mitten in all dem, schrieb das Model mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie. Auch Kevin Hart postete das Foto auf Instagram.

Das seit 2016 verheiratete Paar hat einen zweijährigen Sohn namens Kenzo Kash. Hart (“Fast & Furious: Hobbs & Shaw”, “Jumanji – The Next Level”) hat zudem mit Ex-Frau Torrei Hart Tochter Heaven (15) und Sohn Hendrix (12). Hart war im vorigen September im kalifornischen Malibu in einen Autounfall verwickelt, bei dem er sich schwere Rückenverletzungen zuzog.