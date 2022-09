US-Rapper Lil Baby kündigt drittes Album an

"It's Only Me" soll Mitte Oktober erscheinen

Der US-amerikanische Erfolgs-Rapper Lil Baby will Mitte Oktober sein drittes Studioalbum herausbringen. Der 27-Jährige kündigte “It’s Only Me” am Freitag (Ortszeit) auf Instagram an. Es habe lange gedauert, schrieb er zu dem Hashtag #worththewait (“das Warten wert”). Der Rapper aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia hatte 2018 mit “Harder Than Ever” sein Plattendebut gefeiert. Daran wirkte unter anderem der Kanadier Drake mit. Im Frühjahr 2020 brachte er “My Turn” heraus.

Im folgenden November gewann Lil Baby bei der Vergabe der “Apple Music Awards” den Preis als “Künstler des Jahres”. Der Internet- und Musik-Konzern Apple teilte damals mit, Lil Baby habe sich “als einer der größten Namen des Hip-Hop, mit Milliarden von globalen Streams” und “als unumstrittene, authentische Stimme der Jugendkultur” etabliert.