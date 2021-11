US-Rapper Young Dolph in Keks-Geschäft erschossen

Der US-Rapper Young Dolph ist tot. Der 36-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Adolph Robert Thornton hieß, wurde am Mittwoch in einem Keks-Geschäft in Memphis im US-Staat Tennessee erschossen, teilte die Polizei mit. Medienberichten zufolge hatte Thornton bei Makeda’s Homemade Butter Cookies in Memphis eingekauft, als ein Bewaffneter vorfuhr und auf ihn schoss. Laut Polizei deuten erste Informationen darauf hin, dass es sich bei dem Opfer um Thornton handelt.

Einen Verdächtigen hat die Polizei demnach aber noch nicht identifiziert. Young Dolph war bekannt für Hits wie “Major”, sein Album “Rich Slave” schaffe es im vergangenen Jahr an die Spitze der Billboard-200-Charts. 2017 war er schon zwei Mal fast erschossen worden. Medienberichten zufolge hatte er bei einer Schießerei in Los Angeles drei Schusswunden erlitten. Bei einem anderen Schusswaffenangriff im selben Jahr wurde in Charlotte in North Carolina sein Auto beschossen.