US-Schauspielerin Fanning feiert Broadway-Debüt

Die US-Schauspielerin Elle Fanning (25), die unter anderem mit Filmen wie “Ich bin Sam”, “Somewhere” und “Super 8” berühmt wurde, feiert ihr Broadway-Debüt. Fanning werde in dem Stück “Appropriate” auftreten, das im Dezember Premiere feiern soll, teilten die Veranstalter am Freitag in New York mit. “Appropriate” handele von Geschwistern, die sich nach dem Tod des Vaters um dessen Hinterlassenschaften kümmern.

Zuletzt hatte Fanning mit der Historien-Serie “The Great” Erfolge gefeiert und war für ihre Rolle darin mehrfach ausgezeichnet worden. Auch Fannings ältere Schwester Dakota ist als Schauspielerin bekannt.