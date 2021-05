US-Schauspielerin Jennifer Love Hewitt erwartet drittes Kind

Die Hollywood-Schauspielerin Jennifer Love Hewitt (42, “Criminal Minds”) ist wieder schwanger. “Oh Baby! Ein Weiteres ist auf dem Weg”, gab die Schauspielerin am Dienstag auf Instagram bekannt. Dazu postete sie ein Foto von sich mit einem positiven Schwangerschaftstest. Mit ihrem Mann und Kollegen Brian Hallisay hat Love Hewitt bereits Sohn Atticus (5) und Tochter Autumn (7).

Hewitt ist in vielen Fernsehrollen zu sehen, darunter “Party of Five”, “Criminal Minds” und “9-1-1: Notruf L.A.”. Sie stand für Filme wie “Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast”, “Heartbreakers” und “Garfield” vor der Kamera.