Van der Bellen: Opernball schon vermisst

Bundespräsident Van der Bellen mit Ehefrau Doris Schmidauer am Ball

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den Opernball schon vermisst, wie er am Donnerstagabend im Gespräch mit der Austria Presse Agentur sagte. “Es gehört zu Wien dazu, es gehört zu Österreich dazu, die Eröffnung ist jedes Mal fantastisch”, betonte das Staatsoberhaupt. Bewunderung äußerte er sowohl für Physiknobelpreisträger Anton Zeilinger und den Stargast von Baumeister Richard Lugner, Schauspielerin Jane Fonda, gleichermaßen.

“Ich schätze ihn ungemein”, sagte Van der Bellen über Zeilinger. Man könne schon stolz darauf sein, was Zeilinger abgesehen vom Nobelpreis auf den Weg gebracht habe. “Jane Fonda ist eine begnadete Schauspielerin über Jahrzehnte. Aber vor allem hat sie sich für Dinge engagiert, wo ich auch dabei war: früher mal vor Jahrzehnten Anti-Vietnam-Krieg und heute natürlich der Versuch, gegen den Klimanotstand etwas zu tun”, führte der Bundespräsident aus. Wie lange er und seine Frau Doris Schmidauer auf dem Ball bleiben wollten, ließ Van der Bellen offen. “Normalerweise so gegen zwei. Schauen wir mal”, so der Bundespräsident.