Verona Pooth rät trotz Homeoffice zum täglichen Styling

Model und Moderatorin Verona Pooth (52) rät Männern und Frauen für ein gutes eigenes Gefühl auch in der Coronakrise zu ein bisschen Styling in der Früh. “Es ist in der Corona-Zeit – finde ich – mit der schwierigste Punkt, den kleinen Schweinehund zu bekämpfen”, sagte Pooth der Nachrichtenagentur dpa in Hamburg.

“Denn man kann sich ganz schnell gehen lassen und sagen: wen interessiert es überhaupt, wie ich aussehe? Ich gehe eh’ nur in den Garten und bis zum Bäcker.” Stattdessen sollten Männer und Frauen sich für sich selbst pflegen und schön machen. “Also ich bin so geboren worden. Ich würde mich auch auf einer einsamen Insel den ganzen Tag eincremen. Ich bin halt so.”

Dabei müsse man längst nicht jeden Tag aussehen wie ein Model. “Wenn man sich morgens gut pflegt – ob es Make-up ist oder Wimperntusche und die Haare ein bisschen nett macht – sage ich jedem zu, dass er einen schöneren Tag hat.”