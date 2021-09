Verona Pooths Sohn will Profi-Golfer werden

San Diego Pooth zieht es in die USA

Verona Pooths ältesten Sohn San Diego zieht es in die USA, um Profi-Golfer zu werden. Am Freitag, seinem 18. Geburtstag, fliege ihr Filius nach Florida, verriet die 53-jährige Pooth der Illustrierten “Gala”. Dort will er auf einer Sport-Akademie seinen Schulabschluss machen und eine Karriere als Profi-Golfer starten. Der Entschluss sei erst kürzlich gereift, wie San Diego selbst der Zeitschrift sagte.

“Ich hatte in den Sommerferien viel Zeit, habe jeden Tag acht Stunden Golf gespielt und gemerkt, wie sehr ich mich verbessert habe”, sagte Pooths Junior. Sein zehnjähriger Bruder Rocco sieht der Illustrierten zufolge nicht nur Negatives im Wegzug seines großen Bruders: “Ich hoffe, dass ich sein Zimmer kriege.”