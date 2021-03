Viggo Mortensen in Höhlenrettungs-Film “Thirteen Lives”

Das Drama um die Rettung von jungen Fußballern und ihrem Trainer aus einer Höhle in Thailand sorgte im Sommer 2018 in aller Welt für Schlagzeilen. Oscar-Preisträger Ron Howard (67) hat nun für seine geplante Verfilmung “Thirteen Lives” eine Starbesetzung gefunden. Viggo Mortensen, Colin Farrell und Joel Edgerton stoßen zu dem Ensemble-Cast mit vielen thailändischen Schauspielern, wie das Branchenportal “Deadline.com” am Donnerstag berichtete.

“Gladiator”-Autor William Nicholson liefert das Drehbuch, die Produktion mit Drehs in Australien und Thailand soll in diesem Monat beginnen. Mortensen, Farrell und Edgerton spielen Höhlenexperten und Taucher, die bei der gefährlichen Rettungsaktion mithalfen.

Die zwölf jungen Fußballer und ihr Trainer hatten während der Regenzeit trotz aller Warnungen einen Ausflug in eine Höhle unternommen. Dort wurden sie von Wassermassen überrascht. Erst nach 17 Tagen kamen die letzten frei.