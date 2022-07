Volksrocker Andreas Gabalier trainiert im Fitnessstudio Kraftwerk Meran

Meran – Am Donnerstag kurz vor seinem großen Konzertauftritt beim Maia-Music-Festival auf dem Pferderennplatz in Meran vor über 5.000 begeisterten Fans hat der österreichische Volksrocker Andreas Gabalier das Fitnessstudio Kraftwerk in Meran besucht – zur Überraschung und zur Freude der Betreiber.

In Begleitung seines persönlichen Fitnesstrainers Daniel Gildner hat Gabalier im Studio eine starke Trainingssession abgehalten und anschließend ein paar Worte mit den anwesenden Gästen gewechselt.

Der österreichische Star war überaus umgänglich und nett und hat zum Abschluss seines Besuchs auch noch ein Foto mit dem Inhaber des Fitnessstudios Kraftwerk, Matthias Crepaz, geknipst. Das Team von Kraftwerk wünscht Andreas Gabalier alles Gute für die weiteren Tourdaten und bedankt sich für den Besuch in Meran.