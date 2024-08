Vorverkauf für Oasis-Konzerte startet

Von: APA/dpa

Nach der spektakulären Comeback-Ankündigung von Oasis startet der Vorverkauf für die Tournee der Britpopband im Sommer 2025. Ab 10.00 Uhr (MESZ) können Fans versuchen, Tickets für 15 Konzerte der Gruppe um die Brüder Liam (51) und Noel Gallagher (57) in Großbritannien zu bekommen. Bereits eine Stunde früher beginnt der Verkauf für die beiden Auftritte in der irischen Hauptstadt Dublin.

Oasis hatte die Wiedervereinigung am Dienstag bekanntgegeben – fast auf den Tag 15 Jahre, nachdem Sänger Liam Gallagher und Gitarrist Noel Gallagher ihre Zusammenarbeit beendet hatten, da die Brüder sich heftig zerstritten hatten. Oasis wurde vor 30 Jahren mit dem Album “Definitely Maybe” bekannt. Zum Jahrestag veröffentlichte die Band eine Geburtstagsedition, auf der auch Outtakes sowie Demo- und alternative Versionen der Songs zu hören sind.

Tickets für die Reunion-Tour kosten mindestens 86,50 Euro für einen Sitzplatz, für Stehplätze werden mindestens 175 Euro fällig. Es wird damit gerechnet, dass die Konzerte rasch ausverkauft sein werden.

Bereits am Freitagabend hatten einige Fans die Chance, sich Karten zu sichern. Anhänger konnten sich für einen sogenannten Pre-Sale bewerben und dann mithilfe eines speziellen Codes versuchen, ein Ticket zu ergattern. Die Band sprach von einer “beispiellosen Nachfrage”.

Der Auftakt ist am 4. und 5. Juli im walisischen Cardiff geplant. Anschließend will die Band je fünf Konzerte im Londoner Wembley-Stadion und in der Oasis-Heimatstadt Manchester sowie drei in der schottischen Hauptstadt Edinburgh spielen, bevor es zum Abschluss nach Dublin geht. Spekuliert wird weiterhin über eine Welttournee, etwa in die USA.