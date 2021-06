Warner plant “Herr der Ringe”-Animationsfilm

Das Hollywoodstudio Warner Bros. wird einen Animationsfilm aus der Welt von J.R.R. Tolkiens “Herr der Ringe”-Büchern produzieren. “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” soll eine Schlacht zum Inhalt haben, die vor den Ereignissen der ab 2001 veröffentlichten Filmtrilogie “Herr der Ringe” liegt. Schauplatz ist die Festung Helm’s Deep, Helm Hammerhand als König von Rohan eine der Hauptfiguren. Regie wird der Animationsexperte Kenji Kamiyama führen.

Von: APA/ag.