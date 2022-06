Was steckt hinter dem Tänzchen von Michelle Hunziker – VIDEO

Die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker begeistert nicht nur auf dem Fernsehbildschirm, sondern sie ist auch in den sozialen Medien aktiv.

Auf Instagram punktet sie immer wieder mit humorvollen Beiträgen – so auch in diesem Fall.

In einem Video klatscht sie im Takt und wirbelt durch ihre Wohnung. Erst zum Schluss wird klar, welchen Sinn das Tänzchen hat.

Das Michelle Hunziker das Lachen nicht verlernt hat, ist ein gutes Zeichen. Immerhin hat sie Mitte Januar ihre Trennung vom Trussardi-Erben Tomaso Trussardi bekanntgegeben. Seit rund zehn Jahren waren die beiden ein Paar, die Hochzeit hatte 2014 stattgefunden.

Zuvor war Hunziker mit dem italienischen Sänger Eros Ramazotti zusammen, den sie 1996 kennengelernt hatte. Am 5. Dezember desselben Jahres wurden sie Eltern einer Tochter. Sie heirateten am 24. April 1998 und lebten ab 2002 getrennt; die Ehe wurde am 25. März 2009 geschieden.

Mit Trussardi hat Michelle Hunziker Töchter. Um sie werde man sich weiter „in Liebe“ kümmern, betonte die Moderatorin nach der Trennung.