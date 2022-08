“We did it!”: Cheyenne Ochsenknecht hat geheiratet

Cheyenne Ochsenknecht (22) hat ihren Nino geheiratet. Beide posteten am Freitag Hochzeitsfotos auf Instagram – sie klassisch im weißen Kleid, er in Lederhose. Dazu schrieben sie “We did it!”. Nino und Cheyenne posteten am Freitag auch eine Vielzahl von Videos ihrer Hochzeitsfeier.

Zu sehen waren unter anderem der traditionelle Brautstraußwurf sowie Gesangseinlagen von Bruder Jimi Blue und Vater Uwe – alles bei schönstem Sommerwetter unter freiem Himmel. Einblicke ins Privatleben der Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (66) und der gesamten Familie bietet seit geraumer Zeit auch die Sky-Dokusoap “Diese Ochsenknechts”.