Weiter Wirbel um Kanye West

US-Rapstar Kanye West (44) hat erneut mit zahlreichen Veröffentlichungen bei Instagram für Aufregung gesorgt. Unter anderem teilte er am Sonntag mehrfach gegen den Komiker Pete Davidson (28) aus, der sich in letzter Zeit häufig an der Seite von Kim Kardashian gezeigt hatte. Kardashian und West hatten 2014 geheiratet und haben vier gemeinsame Kinder, hatten aber im vergangenen Jahr ihre Trennung verkündet.

Seitdem hatte West mehrmals öffentlich betont, dass er lieber wieder mit Kardashian zusammen wäre – auch am Sonntag bei Instagram erneut. Zwischendurch löschte West auch Veröffentlichungen oder betonte, dass sein Profil nicht gehackt worden sei. Zahlreiche Fans kommentierten, dass sie sich Sorgen um den Musiker machten und schrieben unterstützende Kommentare.

Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen hatte West immer wieder mit Veröffentlichungen bei Instagram für Wirbel gesorgt. So hatte er Pop-Sängerin Billie Eilish (20) dazu aufgefordert, sich bei Rapper Travis Scott zu entschuldigen, weil sie diesen angeblich beleidigt haben soll. Eilish verteidigte sich und sagte, sie habe Scott nie beleidigt. West löschte seine Veröffentlichung wieder.