Weltstar mit Mütze: Scorpions-Frontmann Klaus Meine wird 75

Die Bielefelder Disko “Badewanne” ist schon lange geschlossen – doch ihren Platz in der Musikgeschichte behält sie. “Da habe ich mir bei einem Bühnensprung einen neuen Scheitel gezogen”, sagte Klaus Meine einmal im Interview. Der Sänger der Scorpions hat seit diesem Sprung gegen einen Deckenbalken eine Narbe – und trägt seither eine Mütze, die zum Markenzeichen des Frontmanns einer der erfolgreichsten Rockbands der Welt wurde. Am Donnerstag wird Meine nun 75 Jahre alt.

Einen 2010 angekündigten Abschied von der Bühne nahm er längst wieder zurück. Von einem Karriereende ist inzwischen keine Rede mehr, aktuell befindet er sich mit seiner Band auf Europatournee. “Was wir tun und auf jeder Tour sehen, das hält uns jung”, sagte der Sänger jüngst der Berliner Tageszeitung “B.Z.”.

Natürlich seien Touren im Alter anstrengender geworden, aber sie seien für ihn und seine Bandkollegen keine Last, betonte Meine. “Die Energie, die wir unterwegs abgeben, kommt tausendfach zurück.” Dies motiviere immer wieder neu. Und er verwies demonstrativ auf die Rockstars der Rolling Stones, die ebenfalls unermüdlich unterwegs sind. Die seien noch “ein Stück älter”.

Mehr als 50 Jahre steht Meine mit seinen Scorpions inzwischen auf der Bühne – und das weltweit. Metallica etwa fühlten sich von den Scorpions beeinflusst und Bon Jovi begannen einst als Vorgruppe der mit über hundert Millionen verkauften Tonträgern erfolgreichsten deutschen Musikgruppe aller Zeiten.

Geboren wurde Klaus Meine am 25. Mai 1948 in Hannover. Nach einer Lehre als Dekorateur, Jobs als Fahrer und ersten Engagements in Bands schloss sich Meine 1969 den Scorpions an. Mit Gitarrist Rudolf Schenker wurde er schnell zum Kopf der Band. Zu absoluten Stars wurden die Scorpions in den USA, wo sie mehrere Erfolgsalben produzierten und so das eigentliche Fundament für ihre weltweite Bekanntheit legten. Dazu gehört auch ihr meistverkauftes Album “Crazy World” von 1990. Darauf singt Meine, der seine Karriere Anfang der 80er Jahre nur durch Operationen an den Stimmbändern retten konnte, auch das kommerziell erfolgreichste Scorpions-Lied “Wind of Change” ein.

Die Rockballade wurde Anfang 1991 noch einmal als Single ausgekoppelt und avancierte zum Ende des Kalten Kriegs und zur deutschen Wiedervereinigung zu einer Hymne der friedlichen Wende, die international die Charts stürmte. Und die Popularität ist ungebrochen, wie Statistiken der Internetplattform Youtube belegen: Dort übersprang das offizielle Musikvideo zu “Wind of Change” im Februar die magische Schwelle von einer Milliarde Abrufen.