Wer knutscht denn da am Grödner Joch?

Lüsen/Stern im Gadertal – Eine kleine Berühmtheit weilte Mitte August zum Familienurlaub in Südtirol. Es handelt sich um Francesca Ferragni. Sie ist die jüngere Schwester der bekannten Unternehmerin und Influencerin Chiara Ferragni.

Doch auch Francesca ist auf Instagram mit ihren 1,4 Millionen Follower kein Leichtgewicht. Auch sie dürfte mit ihren Urlaubsimpressionen aus dem Eisacktal und den Dolomiten eine große Werbewirkung für Südtirol erzielen.

Zunächst machte die junge Mutter, gemeinsam mit Baby Edoardo, Hündin Gabriella und ihrem Verlobten Riccardo Nicoletti Urlaub im Hotel „Sonnwies“ in Lüsen, wo sie im Bikini mit Hund und Landschaft um die Wette strahlte.

Dann zog es die junge Familie nach Stern im Gadertal ins Hotel Cristallo. Hier variieren die Preise zwischen 180 und 350 Euro pro Person und Nacht.

Francesca Ferragni erkundete mit Kinderwagen die nähere Umgebung…

Instagram/fraferragni…außerdem gab es auch gemeinsame Schmusestunden, ob im Hotel…

…oder am Grödner Joch.

Und natürlich posierte die Influencerin auch im Gadertal im Bikini am Pool und meint: “In love with this view.”