Wes Anderson stellt Trailer für “The French Dispatch” vor

US-Regisseur Wes Anderson (50) wirbt mit einem starbesetzten Trailer für seinen nächsten Film. In der am Mittwoch veröffentlichten Videovorschau für das Comedydrama “The French Dispatch” kommen Schauspieler wie Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand, Benicio del Toro, Adrien Brody, Lea Seydoux und Timothee Chalamet vor.

Anderson (“Grand Budapest Hotel”) erzählt die Geschichte einer Gruppe amerikanischer Journalisten, die im 20. Jahrhundert in einer französischen Stadt für die Zeitung “The French Dispatch” über Politik, Kultur und Leute schreiben. Die zentrale Figur ist der Herausgeber Arthur Howitzer Jr., gespielt von Bill Murray. Auch Christoph Waltz, Saoirse Ronan, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric und Owen Wilson sind an Bord. In den USA soll der Film im Juli anlaufen, ein Starttermin hierzulande ist noch nicht bekannt. Zuletzt brachte Anderson die Hundeparabel “Isle of Dogs” in die Kinos.

(S E R V I C E – Trailer bei YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wKaCY-gm1h4)