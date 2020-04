William und Kate danken für Glückwünsche zum Hochzeitstag

Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) haben sich am Mittwoch mit einem Foto auf Twitter für die Glückwünsche zu ihrem neunten Hochzeitstag bedankt. Das Paar hatte am 29. April 2011 in der Westminster Abbey geheiratet.

Auf dem Bild sind die beiden beim Auszug aus der Kirche zu sehen. “Heute vor neun Jahren – danke für all die lieben Nachrichten zum Hochzeitstag des Herzogs und der Herzogin von Cambridge”, hieß es dazu.

Im Hintergrund ist ein jugendlich wirkender Prinz Harry (35) an der Seite von Kates Schwester Pippa Middleton (36) zu sehen. Die hatte ihrer älteren Schwester damals mit einem eng anliegenden Kleid beinahe die Show gestohlen. Später gab es Gerüchte über ein Techtelmechtel zwischen Harry und Pippa. Inzwischen sind jedoch beide glücklich verheiratet.