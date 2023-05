Willie Nelsons 90. mit Konzerten in Hollywood gefeiert

Country-Ikone Willie Nelson ist zu seinem 90. Geburtstag mit einem starbesetzten Konzert-Wochenende gefeiert worden. Stars wie Keith Richards, Miranda Lambert, Snoop Dogg, Chris Stapleton, Kris Kristofferson, Rosanne Cash, Ziggy Marley, Dave Matthews, Sheryl Crow, Emmylou Harris und Neil Young traten US-Medienberichten zufolge gemeinsam mit Nelson bei gleich zwei Konzerten in der Freilichtbühne Hollywood Bowl in Los Angeles auf.

Schauspieler Owen Wilson, Helen Mirren, Ethan Hawke und Jennifer Garner waren auf der Bühne Gastgeber. Nelson sang sich unter anderem gemeinsam mit dem Publikum selbst ein Geburtstagsständchen. Der vielfach ausgezeichnete Musiker, der mit Hits wie “On the Road Again”, “Beer for My Horses” und “Always on My Mind” weltberühmt geworden ist, war am Samstag 90 Jahre alt geworden.