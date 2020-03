Wohnzimmerkonzert lukrierte 8 Mio. Dollar für Coronaopfer

Das von Elton John aus seiner Küche moderierte Wohnzimmerkonzert der US-Popstars am vergangenen Sonntag hat 8 Mio. US-Dollar (7,25 Mio. Euro) für Coronabetroffene lukriert. Das “iHeartRadio Living Room Concert for America” mit Größen wie Billie Eilish, den Backstreet Boys oder Mariah Carey war nicht nur als Dank an die Einsatzkräfte gedacht, sondern hatte die Zuschauer auch zu Spenden aufgerufen.

Von: APA/ag.