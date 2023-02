Yvonne Catterfeld ist “wieder in einer Beziehung”

Ausgerechnet an Weihnachten hatten Musikerin Yvonne Catterfeld und Schauspieler Oliver Wnuk (47) im Jahr 2021 ihre Trennung bekannt gegeben. Seitdem wurde es ruhig um das Privatleben der 43-Jährigen. Nun sagte Catterfeld der “Bild am Sonntag” am Rande der Berlinale: “Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung.” Um wen es sich dabei handelt, verriet sie aber nicht. Wnuk und die Erfurterin Catterfeld haben einen gemeinsamen Sohn, der 2014 zur Welt kam.

Von: APA/dpa