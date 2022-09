Assistenzsysteme im Pkw: Vertraut ihr darauf?

Bozen – Wer heute ein Auto kauft, schafft sich viel mehr als nur einen fahrbaren Untersatz an. Die Zahl der Fahrassistenzsysteme in Autos hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Dabei handelt es sich nicht nur um Komfort-Features, sondern vor allem auch um sicherheitsfördernde Unterstützungen wie etwa den Notbremsassistenten.

Die Akzeptanz dieser “Assistenten” ist allgemein groß, doch nicht jeder vertraut den Rechnern und Sensoren in seinem Auto voll und ganz. Andere wollen auch einfach alles selbst machen und sich nichts vom Fahrerlebnis nehmen lassen.

Wie ist eure Meinung dazu: Vertraut ihr auf Assistenzsysteme im Auto oder seht ihr sie eher skeptisch? Gebt jetzt eure Meinung ab!