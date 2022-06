Bargeldloses Bezahlen: Soll es überall verpflichtend werden?

Bozen – Bargeldloses Bezahlen hat sich besonders in den vergangenen Jahren durchgesetzt.

Doch nicht überall wird es den Kunden ermöglicht, auch mit Karte oder Smartphone zu bezahlen: In manchen Geschäften oder Lokalen sehen es die Betreiber nicht so gerne, wenn kleinere Beträge auf diese Weise beglichen werden. In anderen Orten gibt es noch kein Pos-Gerät.

Was meint ihr, sollte die Möglichkeit zum bargeldlosen Bezahlen eine Voraussetzung werden oder sollte es jedem Betreiber selbst überlassen werden? Nehmt jetzt an der Spontanbefragung teil!