Energieembargo gegen Russland: Soll Europa jetzt handeln?

Bozen – Es ist eine Kritik, die durchaus berechtigt zu sein scheint. Europa ist trotz des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine weiterhin Abnehmer für Energieprodukte aus Russland. Während wir also einerseits der Ukraine mit Hilfs- und Waffenlieferung beistehen, finanzieren wir auf der anderen Seite Putins Krieg fleißig mit, indem wir Erdgas, Rohöl und Kohle importieren.

Vor allem Deutschland sträubte sich zunächst gegen ein Energieembargo, da sonst die Wirtschaft großen Schaden nehmen würde, wie es hieß. Gleichzeitig versuchte man Schritte zu unternehmen, um in den nächsten Monaten unabhängiger von russischen Energielieferungen zu werden.

Nach den Bildern aus Butscha kann man jetzt aber ein Umdenken beobachten. Deutschland will zunächst ein Embargo für russische Steinkohle anvisieren. Nun scheint also verstärkte Eile geboten zu sein. Klar ist aber auch, dass die Wirtschaft in Europa mit einem ruckartigen Übergang leiden wird.

Was meint ihr zu dieser verzwickten Lage: Soll Europa nun schnell ein Energieembargo gegen Russland anpeilen, egal was es kostet, oder doch auf die Wirtschaft achten?