Könnt ihr am Steuer die Finger vom Handy lassen?

Bozen – Wer regelmäßig auf Südtirols Straßen unterwegs ist, sieht es immer wieder: Menschen, die am Steuer auf ihrem Handy herumtippen. Das kann gefährlich sein, denn die Aufmerksamkeit verschiebt sich vom Verkehrsgeschehen weg.

Wer mit Handy am Steuer in Italien ertappt wird, muss mit einer Verwaltungsstrafe in Höhe von 165 bis 660 Euro sowie den Abzug von fünf Führerscheinpunkten rechnen. Diese saftige Strafe scheint aber bei manchen Verkehrsteilnehmern nicht genügend Abschreckungspotenzial zu entfalten.

Doch Hand aufs Herz: Wie sieht es bei euch diesbezüglich aus – könnt ihr die Finger vom Handy lassen, wenn ihr am Steuer seid? Nehmt jetzt an der Spontanbefragung teil!