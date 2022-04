Nervenkrieg: Wie sehr geht euch die Ukraine nahe?

Bozen – Der Angriffskrieg auf die Ukraine dauert nun schon zwei Monate an. Von Beginn an hat der Krieg seine hässliche Fratze gezeigt. Schockten zunächst noch Raketeneinschläge auf Wohngebäude und vorrückende Panzer, wird nun mehr und mehr deutlich, was die russische Armee in den besetzten Gebieten angerichtet hat: Willkürliche Hinrichtungen in der Zivilbevölkerung und Massenvergewaltigungen – auch von jungen Mädchen – wurden nachgewiesen. Außerdem fanden die Ukrainer nach dem Abzug der Russen verkohlte Leichen und Massengräber vor.

