Reparieren statt konsumieren: Seid ihr dabei?

Bozen – Ein neues „Recht auf Reparatur“ muss Waren haltbarer und reparierbar machen und eine bessere Kennzeichnung zur Verbraucherinformation sowie eine Erweiterung der Garantierechte umfassen. Das fordert das EU-Parlament. Die Europäische Kommission will noch in diesem Jahr eine konkrete Gesetzesinitiative anstoßen.

Es tut sich also etwas in Sachen “Reparierbarkeit” von Produkten. In den letzten Jahren war es nämlich vermehrt so, dass Verbraucher ihre Geräte bei einem Defekt einfach durch neue ersetzt haben, da dies oft kostengünstiger oder einfacher war, als eine Reparatur vorzunehmen.

Tatsächlich ist diese geplante Obsoleszenz von der Wirtschaft gewollt, damit Konsumenten immer wieder neue Produkte anschaffen. Doch mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit und in Hinblick auf den Klimaschutz lässt sich das nur schlecht vereinbaren. Die EU sagt nun, dass Verbraucher die Möglichkeit haben müssen, langlebige und reparierbare Produkte zu wählen.

Begrüßt ihr dieses “Recht auf Reparatur” oder wollt ihr eure Produkte regelmäßig durch neue austauschen? Nehmt jetzt an der Spontanbefragung teil!