Seid ihr mit dem Ausgang der Parlamentswahlen zufrieden?

Bozen – Giorgia Meloni (45) hat mit ihrer Partei „Fratelli d’Italia“ („Brüder Italiens“) die italienischen Parlamentswahlen gewonnen. Mit einem Bündnis aus Lega und Forza Italia wird sie die künftige Regierung in Italien stellen. In Südtirol holte die SVP (Südtiroler Volkspartei) fünf Mandate. Das sechste Mandat ging an den autonomiefreundlichen Luigi Spagnolli von Mitte-Links.

