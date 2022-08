Wer hat Angst vor Giorgia Meloni?

Bozen – Giorgia Meloni von Fratelli d’Italia überholt rechts niemand so schnell. Die 45-Jährige liegt in der aktuellen Wählergunst dennoch an erster Stelle und gilt damit als aussichtsreichste Kandidatin für das Amt des Premiers.

Gerade im Ausland reibt man sich über den drohenden Rechtsruck in Italien die Augen. Auch in Südtirol fürchtet man schon eisigen Wind aus Rom.

Wie seht ihr die politische Lage: Befürchtet ihr, dass die Autonomie unter Giorgia Meloni und ihren “Brüdern Italiens” leiden wird? Nehmt jetzt an unserer Spontanbefragung teil!