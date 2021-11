16-Jähriger bricht in Blumengeschäft ein und stiehlt Orchidee

Ein erst 16 Jahre alter, amtsbekannter Bursch ist in der Nacht auf Sonntag in ein Blumengeschäft eingebrochen und hat lediglich eine Orchidee mitgehen lassen. Der Beschuldigte wurde nach einem Anruf von Zeugen von der Polizei mit der Pflanze angehalten. Er war augenscheinlich alkoholisiert und bei der Festnahme trotzig und unkooperativ, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Jugendliche in eine Justizanstalt gebracht.

Der 16-Jährige gestand, das Glas der Eingangstür eingeschlagen und das Geschäft nach Wertgegenständen durchsucht zu haben. Als er nichts fand, habe er eine Orchidee mitgenommen, sagte er aus. Beim Einschlagen der Scheibe hatte sich der Bursch an der Hand verletzt. Der junge Rumäne ist wegen diverser Delikte, darunter auch Einbrüche, amtsbekannt.