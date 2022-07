99 Prozent der Bevölkerung gleichzeitig im Sonnenlicht

Magischer Moment am 8. Juli um 11.15 Uhr

Am gestrigen 8. Juli um 11.15 Uhr ist es offenbar zu einem ganz besonderem Moment gekommen: 99 Prozent der Weltbevölkerung hatte für einen kurzen Moment zur gleichen Zeit Sonnenlicht. Zumindest behauptete dies ein User auf Reddit.

Während 6,4 Milliarden Menschen direktem Sonnenlicht ausgesetzt waren, befanden sich 1,2 Milliarden Menschen gleichzeitig in der Dämmerung. Doch stimmt das tatsächlich?

Eine Weltkarte mit angezeigten Tag- und Nachtzonen scheint diese Behauptung zu untermauern.

Das hellste Blau auf der Karte symbolisiert direktes Sonnenlicht, das dunkelste Blau steht für die Nacht, wo sich die Sonne zu diesem Zeitpunkt unter dem Horizont befand. Zur Dämmerung kommt es dort, wo die Sonne zwar immer noch unter dem Horizont liegt, aber dennoch indirekt Sonnenlicht vorhanden ist. Die betroffenen Zonen sind in drei Dämmerungsstufen eingeteilt.

Während Menschen in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika sowie in fast ganz Asien Sonnenlicht abbekamen, lagen ein Teil Südostasiens, Australien, Neuseeland sowie Teile der Antarktis im Schatten.

Wer aber jetzt glaubt, dass tatsächlich 99 Prozent der Bevölkerung das Sonnenlicht tatsächlich wahrgenommen haben, liegt falsch. Denn die dunkelste Phase der Dämmerung ist für das menschliche Auge von der Nacht nicht zu unterscheiden.

Dies traf für rund drei Prozent der Weltbevölkerung zu – also für rund 256,8 Millionen Menschen. Auch Menschen in manchen Städten dürften aufgrund der Luftverschmutzung Mühe gehabt haben, das Sonnenlicht in der Dämmerung zu bemerken.

Wer gestern das Ereignis verpasst hat, sollte sich darüber nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen: Das Phänomen wiederholt sich offenbar jährlich.