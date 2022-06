Denn das Gute liegt so nah…

Bozen – Seit über zwei Jahren war eine Fernreise aufgrund der Coronabeschränkungen in vielen Ländern tabu. Nun aber steht uns ein Sommer bevor, der in dieser Hinsicht viel mehr Freiheiten bietet, als zuletzt.

Die Teilnehmer einer Südtirol News-Spontanbefragung sind aber offenbar nicht so scharf auf eine Flugreise. 74 Prozent geben an, kein Flugzeug für einen tollen Urlaub zu benötigen. 26 Prozent können es hingegen kaum erwarten, ein Flugticket in die Ferne zu buchen.

Im Kommentarbereich meint @Paula: “Eine Fernreise brauche ich nicht. Wir haben hier so schöne Flecken. Mir reicht das völlig aus. Ist doch alles vorhanden: von den Bergen bis zum Meer.” Für @Doolin ist es eine finanzielle Frage: “…koan Kies mehr…Ferien auf Balkonien…Sprit für Kurzreise ah zu tuier…”

Auch @Anja versucht alternativ und naheliegend zu verreisen: “Ich nehme heuer mal den Zug und fahr so richtung Süden… mit Freccia oder Italo gehts recht gut und schnell und man findet in Italien auch viele schöne Plätzchen…”

@kleinerMann würde zwar gerne wegfliegen, plagt sich aber mit Luxusproblemen herum: “Wäre extrem scharf, habe aber leider kein Geld mehr für eine Fernreise übrig. War dieses Jahr nur fünf Mal in Urlaub und so eine dreiwöchige Fernreise wäre schon cool. Brauche aber das Geld, um meinen neuen Infinity Pool fertig bauen zu lassen.”