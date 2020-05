Affen stehlen in Indien Blutproben für Corona-Tests

Mehrere Affen haben in Indien eine medizinische Fachkraft angegriffen und sind mit für Corona-Tests vorgesehenen Blutproben auf einen Baum geflohen. Die Kisten mit den Proben seien nach dem Vorfall am Montag unbeschadet wiedergefunden worden, sagte Dheeraj Raj, Leiter der Medizinischen Hochschule in der Stadt Meerut nahe Neu-Delhi, am Freitag.

“Sie waren noch intakt, wir glauben nicht, dass die Gefahr einer Ansteckung oder Virusausbreitung besteht.” Die drei Menschen, deren Proben gestohlen wurden, seien erneut auf das Coronavirus getestet worden, hieß es weiter.

In Online-Netzwerken wurden in den vergangenen Tagen Videos des Affen-Überfalls veröffentlicht. Einer der Affen soll versucht haben, auf seiner Beute herumzukauen.