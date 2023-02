Als Haustier gehaltener Leopard irrt durch Islamabad

Dieser Leopard wurde eingefangen und in den Zoo von Islamabad gebracht

In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ist ein als Haustier gehaltener Leopard entkommen und stundenlang durch die Stadt geirrt. Den Behörden gelang es am Freitag nach einer sechsstündigen Verfolgung, den zwei bis drei Jahre alten Leoparden mit einem Betäubungspfeil ruhigzustellen.

Videos in Online-Netzwerken zeigen das Tier, wie es zwischen Autos hindurch schlüpft, einen Menschen umwirft und über einen Gartenzaun springt. Vier Menschen wurden leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen sei der Leopard “ein Haustier und überhaupt nicht wild, aber er hat Angst und brüllt die ganze Zeit”, sagte Tariq Bangash, Chef der Wildtierbehörde in Islamabad. Da der Besitzer des Leoparden zunächst nicht ermittelt werden konnte, brachten Behörden das Tier in den Zoo von Islamabad, der 2020 wegen Tierquälerei geschlossen wurde.

Pakistan hat den Import von exotischen Säugetieren im vergangenen Jahr unter Strafe gestellt. Großkatzen gelten jedoch in machen Kreisen als Statussymbol. Bangash sagte, seine Behörde habe “Informationen, dass mehrere Menschen in Islamabad und reicheren Stadtteilen des benachbarten Rawalpindi Wildtiere einschließlich Leoparden als Haustiere halten”.

In den vergangenen Monaten hat die Wildtierbehörde der pakistanischen Hauptstadt bereits einen Braunbären, einen Tiger und mehrere Affen gerettet. Direkt an Islamabad grenzt ein Reservat zum Schutz von wilden Leoparden in den Margalla-Bergen.