Amazonsucht: Kaufverhalten außer Kontrolle

Julia ist süchtig nach Shopping: Jeden Tag bestellt sie Dinge bei Amazon, die sie oft gar nicht braucht. Bastelzubehör, Deko, Klamotten, Makeup – von allem hat sie zu viel, teilweise liegen die Sachen noch originalverpackt in ihren Schränken. Sie merkt: Sie hat die Kontrolle über ihr Kaufverhalten verloren. Ihre Amazon-Sucht und ihr Online-Shopping will sie jetzt in den Griff kriegen.

Kaufsucht ist keine eigenständige Diagnose. Man rechnet sie zu den Störungen der Impulskontrolle. Eine Depression, soziale Ängste oder eine Borderline-Störung können unter anderem eine der Ursachen für ein pathologisches Kaufverhalten sein. Es wird in Fachkreisen aber darüber diskutiert, ob die Kaufsucht als Verhaltenssucht – wie beispielsweise die Spielsucht – klassifiziert werden sollte.

Merkmale einer Kaufsucht können sein: – Kontrollverlust beim Einkaufen, Kaufattacken – Das Kaufverlangen ist sehr intensiv, die Gedanken kreisen ständig ums Einkaufen – Oft werden viel zu viele Waren eingekauft, die dann später nie benutzt werden – Man kauft aus emotionalen Gründen ein, etwa aus Langeweile, Stress oder schlechter Stimmung – Durch das Kaufverhalten kommt eine betroffene Person in finanzielle Schwierigkeiten und es entstehen Konflikte mit dem Umfeld.

Schaut rein und erfahrt mehr: