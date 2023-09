Angebliche Alien-Mumien im mexikanischen Parlament gezeigt

Ein selbst ernannter UFO-Experte hat im mexikanischen Parlament zwei angebliche Mumien von Aliens vorgeführt. Der Journalist Jaime Maussan präsentierte am Dienstag (Ortszeit) während einer Anhörung zwei Kisten mit den angeblichen mumifizierten Überresten von “nicht-menschlichen Wesen”. Organisiert wurde die Aktion vom Abgeordneten Sergio Gutiérrez “im Namen des öffentlichen Interesses”. Er forderte die Redner auf zu schwören, dass sie die Wahrheit sagen.

“Es sind nicht-menschliche Wesen”, sagte Maussan. “Wir wollen sie aber nicht als Außerirdische bezeichnen, weil wir es nicht wissen”, fügte er hinzu. Maussan gibt an, die Mumien in Peru entdeckt zu haben. Spezialisten der Nationalen Universität von Mexiko hätten sie mit Radiokarbonmessungen auf ein Alter von rund 1.000 Jahren datiert.

Das Physikinstitut der Universität bestätigte in einer Erklärung, dass es zwar Tests durchgeführt habe, jedoch nur zur Bestimmung des Alters und nicht der Herkunft der Exemplare. Das Labor “distanziert sich von jeglicher späteren Verwendung, Interpretation oder Falschdarstellung der von ihm herausgegebenen Ergebnisse”, heißt es in der Erklärung.

Die Vorführung im Parlament löste zahlreiche amüsierte Kommentare im Internet aus. Sie zeige “die Missachtung, die dieses Land für die Wissenschaft hat”, schrieb ein Nutzer im Onlinedienst X, vormals Twitter. Andere verbreiteten Videos der Veranstaltung mit Kommentaren wie “die Marsmenschen sind gelandet”, ein Nutzer rief dazu auf, UFO-Experte Maussan zum “Präsidenten für intergalaktische Beziehungen” zu machen.

Maussan ist kein unbeschriebenes Blatt ist. Viele seiner “Enthüllungen” haben sich in der Vergangenheit als Falschmeldungen entpuppt. Ob es sich also bei den versteinerten Wesen wirklich um Außerirdische handelt, ist mit Vorsicht zu genießen. Versteinert seien sie deshalb, weil sie sich in einer Kieselalgenmine befunden hätten, hieß es.

Allerdings bekunden auch ernst zu nehmende Forschende Interesse an den Objekten. In der vierstündigen Anhörung, die vom offiziellen Kanal des mexikanischen Kongresses live gestreamt wurde, kamen verschiedene Expertinnen und Experten zu Wort, darunter Professor Abraham Avi Loeb, der Vorsitzende des Fachbereiches Astronomie der renommierten Harvard University. Per Videoanruf forderte er die mexikanische Regierung auf, den Wissenschaftlern des Landes zu erlauben, die Möglichkeit der Existenz von Ausserirdischen zu untersuchen, wie Medien berichten.