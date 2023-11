Ausgebrochenes Pferd zwingt Flugzeug in New York zur Umkehr

Ein aus seiner Transportbox ausgebrochenes Pferd hat ein Frachtflugzeug kurz nach dem Start in New York zur Umkehr gezwungen. Wie US-Medien am Dienstag berichteten, entkam das Pferd eine halbe Stunde nach dem Start am New Yorker Flughafen John F. Kennedy aus seiner Box, als die Boeing 747 der Fluggesellschaft Air Atlanta Icelandic schon eine Flughöhe von 9.500 Metern erreicht hatte.

Weil die Besatzung das Tier nicht wieder einfangen konnte, bat der Pilot die Flugsicherung um Erlaubnis, den Flug ins belgische Lüttich abzubrechen und nach New York zurückzukehren. “Wir haben kein Flugproblem, aber wir müssen nach New York zurück, weil wir das Pferd nicht wieder unter Kontrolle kriegen”, sagte der Pilot laut dem Sender ABC News in seinem Funkspruch.

Um sicher wieder in New York landen zu können, musste das für den Transatlantikflug betankte Flugzeug 20 Tonnen Treibstoff über dem Atlantik ablassen. Laut der Website Flightradar24 konnte die Maschine bald wieder starten und landete inzwischen wie geplant in Lüttich.

Zu Probleme auf der Startbahn ist es hingegen am 27. Oktober in Kloten am Zürcher Flughafen gekommen. Eigentlich wollte der Airbus der Edelweiss Air gerade abheben. Doch plötzlich kommt die Maschine, die auf dem Weg von Zürich nach Portugal ist, ins Schlittern. Der Pilot leitet sofort eine Vollbremsung ein – dabei platzt ein Reifen. Dieses Video zeigt nun den Zwischenfall.