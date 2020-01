Bayer wollte Liebesdienst für Ehefrau, wurde Betrugsopfer

Ein 71-Jähriger hat für seine zehn Jahre jüngere Ehefrau ein Liebesabenteuer organisieren wollen und ist dabei Opfer eines Betrügers geworden. Der Mann aus Niederbayern hatte über eine Erotikplattform einen Unbekannten kontaktiert, da er selbst nach eigener Aussage seinen ehelichen Pflichten nicht mehr nachkommen könne.

Bei einem Treffen in Landshut am Sonntag verlangte der Unbekannte zuvor 100 Euro für seine Dienste, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Unter einem Vorwand verschwand der Unbekannte. Das Ehepaar wartete vergebens bei der vereinbarten Adresse auf dessen Rückkehr, bevor der Pensionist am Sonntag bei der Polizei eine Anzeige wegen Betrug erstattete. Ermittlungen führten zu einem 21-Jährigen.