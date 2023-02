Besiktas-Fans werfen aus Solidarität Plüschtiere auf Rasen

Große Mengen an Plüschtieren im Stadion

Fans des türkischen Fußball-Erstligisten Besiktas haben aus Solidarität mit den Erdbebenopfern Kinderspielzeuge auf den Rasen geworfen. Aufnahmen zeigten, wie unter anderem große Mengen an Plüschtieren am Sonntagabend in Spielminute 4:17 – der Uhrzeit des Erdbebens – auf den Rasen regneten. Auf der Anzeigentafel wurden die Namen der vom Beben betroffenen Provinzen eingeblendet. Der Club teilte Aufnahmen der Aktion auf Twitter.

Beim Spiel gegen Antalyaspor waren zudem erneut regierungskritische Slogans zu hören. Die Fans skandierten: “Regierung tritt zurück”, wie auf Aufnahmen zu hören war. Bereits am Samstagabend hatten Fans des türkischen Erstligisten Fenerbahce den Rücktritt der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan gefordert.

Am 6. Februar in der Früh hatte ein Erdbeben der Stärke 7,7 die Südosttürkei und den Nordwesten Syriens erschüttert. Nachmittags folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,6. Nach der Katastrophe war Kritik am Krisenmanagement der Regierung Erdogan laut geworden. Die Opposition wirft dem Präsidenten zudem vor, das Land nicht ausreichend auf solch ein Erdbeben vorbereitet und etwa bei der Bauaufsicht versagt zu haben. Die Regierung weist die Vorwürfe zurück.